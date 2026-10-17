Gaziantep'te araçta 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı

Gaziantep'te araçta 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir araçta arama yapıldı.
Aramada 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA