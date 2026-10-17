Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Gaziantep'te araçta 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir araçta arama yapıldı.

Aramada 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Fransa'da 500 farklı noktada eylem! Polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı

Ülke alarmda! 500 farklı noktada eylem var, çatışma çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti

Türkiye güzelinin en acı günü! Eşinin ardından kızını da kaybetti
Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor

Görüntü 7 yıl önce çekildi! Şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor
Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! 'Maaşıma sayın' deyip gidiyor

Galatasaray'da şok ayrılık! "Maaşıma sayın" deyip gidiyor
Aziz Yıldırım'dan Samandıra'ya sürpriz ziyaret! İki isimle görüştü

Olan bitene daha fazla sessiz kalamadı! Mesajı çok net

Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü

Peşine düştüler! Fener'in yıldızı yuvadan uçuyor
Dağda kendiliğinden yetişiyor! Fındık kadar küçük ama fiyatı 150 lira

Dağda kendiliğinden yetişiyor! Fındık kadar küçük ama fiyatı 150 lira
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı

Vali'nin açıklamasından saatler sonra İstanbul'da yıkım başladı