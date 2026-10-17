Gaziantep'te araçta 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı

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Gaziantep'te polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir araçta arama yapıldı.

Aramada 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA