Gaziantep'te apartmanın çatısı yangında hasar gördü

Gaziantep'te apartmanın çatısı yangında hasar gördü
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Gaziantep'tin Şehitkamil ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep'tin Şehitkamil ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Emek Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, merdivenli araçların desteğiyle çatıdaki yangını söndürdü.

Yangında apartmanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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