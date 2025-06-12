Gaziantep'te apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

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Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Fıstıklı Mahallesi 152062 No'lu Sokak'taki 11 katlı bir apartmanın 10. katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Dumandan etkilenen 3 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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