Gaziantep'te Apartman Yangını: Anne ve 3 Çocuğu Hastaneye Kaldırıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fatih Sultan Mahallesi Mehtap Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada dumanları fark eden bir vatandaş, eve girerek anne ve 3 çocuğunu dışarıya çıkardı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen ve sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
