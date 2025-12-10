Haberler

Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Şehitkamil ilçesindeki Başpınar 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde 83501 numaralı caddede faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 33 araç ve 55 personel ile yaklaşık 2 saatte yangını söndürdü.

Hasar oluşan fabrikada, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
