Altın Baklava Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Altın Baklava Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu
Festivalde 5 kategoride 23 film ödüle layık görüldü

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen "Altın Baklava Film Akademisi 10. Uluslararası Öğrenci Film Festivali"nde dereceye giren eserlerin sahipleri ödüllendirildi.

HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu, Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gala ve ödül töreninin açılışında öğrencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerini önemsediklerini ifade eden Kalyoncu, şunları söyledi:

"Üniversitemiz, kurumsal kimlik disiplininde ve öğrenci odaklı eğitim anlayışında, gelecek nesillerimizin kültür ve sanat alanlarında derinleşmesini ve etkinleşmesini önemsemekteyiz. Bu anlamda Altın Baklava Film Festivali, köklü ve sürekliliği olan sanatsal bir etkinliğimiz haline gelmiştir. Bu anlamda öğrencilerimizin sanatsal yeteneklerini ve tasarım becerilerini keşfetmeye yönelik atölye çalışmaları ve tüm uygulamalı çalışmalardan dolayı 2 gündür faaliyet gösteren fakültelerimize ve Bilkent ile Yeditepe üniversitelerinden gelen hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, bu yıl 10'uncusunu düzenledikleri festivalin, yıllar içinde bir sinema okulu kimliği kazandığını kaydetti.

Jüri Başkanı yapımcı Mehmet Bozdağ, gençlere tavsiyede bulunarak, üniversite yıllarının kendilerini geliştirme noktasında çok iyi değerlendirilmesi gerektiği belirtti.

Ödül töreni

Yönetmen oyuncu Tamer Levent, yönetmen yapımcı Yağmur Taylan, oyuncu Mert Yazıcıoğlu, oyuncu Mahassine Merabet, oyuncu Özge Özberk'in bulunduğu festivalde 23 film ödüle layık görüldü.

"Kurmaca" kategorisinde "Was Never Her Choice" filmi, "Belgesel" kategorisinde "My Grandmother is a Skydiver" filmi, Animasyon kategorisinde "Cell Buddies" filmi, Yapay Zeka kategorisinde ödülünü "Next Hope" filmi ve bu yıl ilk kez yer alan Kıpkısa kategorisinde ise "Percussion" filmi birinci oldu.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
