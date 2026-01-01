Haberler

Gaziantep'te Yakıtı Biten Otomobile ATV Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Gaziantep'te Yakıtı Biten Otomobile ATV Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Güncelleme:
Gaziantep'te yakıtı biten otomobilini iten kişilere ATV'nin çarpması sonucu Harun Kaplan yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te yakıtları biten otomobillerini iterek akaryakıt istasyonuna ulaşmak isteyen kişilere ATV çarptı. Kazada Harun Kaplan (24) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Harun Kaplan ve 3 arkadaşının içinde bulunduğu otomobilin yakıtı bitti. Yolda kalan otomobili iterek akaryakıt istasyonuna ulaşmak isteyen gruba, ATV çarptı. Otomobil ile ATV arasında sıkışan Harun Kaplan ile 2 arkadaşı ile direksiyondaki kişi ve ATV sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuk babası Harun Kaplan kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen ATV sürücüsünün de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Harun Kaplan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
