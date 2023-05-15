Gaziantep'te AK Parti 8, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve YSP birer vekil çıkardı

GAZİANTEP'te, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 8, CHP 3, MHP 1, Yeşil Sol Parti 1 ve İYİ Parti 1 milletvekilliği kazandı.

GAZİANTEP'te, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 8, CHP 3, MHP 1, Yeşil Sol Parti 1 ve İYİ Parti 1 milletvekilliği kazandı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 1 milyon 365 bin 695 seçmeni bulunan Gaziantep'te 4 bin 74 sandık kuruldu. 1 milyon 166 bin 489 seçmenin kullandığı oyların yapılan sayımında 1 milyon 144 bin 605 oy geçerli sayıldı. Sayım sonunda oyların 520 bin 556'ını AK Parti, 236 bin 51'ini CHP, 112 bin 445'ini MHP, 105 bin 584'ünü Yeşil Sol, 63 bin 55'ini ise İYİ Parti aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti'den Abdulhamit Gül, Mehmet Eyüp Özkececi, Ali Şahin, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Şehzade Demir, İrfan Çelikaslan ve Bünyamin Bozgeyik, CHP'den Hasan Öztürkmen, Melih Meriç ve Ertuğrul Kaya, MHP'den Sermet Atay, İYİ Parti'den Mehmet Mustafa Gürban ve Yeşil Sol Parti'den Sevda Karaca Demir milletvekili olmaya hak kazandı.

Sevda Karaca Demir (39), Adana'da dünyaya geldi. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Karaca, 2007 yılında gazeteciliğe başladı. Karaca, aynı zamanda Emek Partisi (EMEP) Genel Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.