Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Aile Akademisi Protokolü İmzalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Gaziantep Valiliği öncülüğünde aile kurumunun korunması ve sağlıklı bir iletişimin sürdürülebilmesi amacıyla 'Aile Akademisi' protokolü imzalandı. Vali Çeber, ailenin önemine vurgu yaparak, aile yapısının iyi idare edilmesi halinde sağlam bir toplum olunacağını belirtti. Aile Akademisi'nde uzmanlar gözetiminde bireylerin sorunlarının çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Gaziantep Valiliği öncülüğünde aile kurumunun korunması ve sağlıklı bir iletişimin sürdürülebilmesi amacıyla "Aile Akademisi" protokolü imzalandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Valilik Fuaye Alanında düzenlenen protokol töreninde, ailenin önemine değindi.

Devlet yapısı ve aile yapısının iyi idare edilmesi halinde çok sağlam bir toplum olacağını belirten Çeber, "Ülkemize önderlik edebileceğimiz bir ilkin imzalarını atacağız. Önceden denemesi yapılmış çok başarılı bir çalışmayı çok daha güçlendirip bir 'Aile Akademisi' protokolüne dönüştürerek önemli bir adım atıyoruz." dedi.

Sosyal medya ve televizyon kanallarındaki bazı programların aile yapısını bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Çeber, asayiş olayları, uyuşturucu ve dijital bağımlılık gibi olumsuzlukları, aile kavramı ile muhafaza edildiğinde ortadan kaldıracaklarına inandığını kaydetti.

Vali Çeber, 2024 yılını aile yılı ilan ettiklerini aktararak, her ay bir çok faaliyetlerde bulunacaklarını ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2014 yılında GASMEK bünyesinde buna benzer uygulamayı hayata geçirdiklerini ve uygulama sayesinde çok küçük dokunuşların aileyi derleyip toparladığını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ile rektörler ve kurum müdürleri, prokolü imzaladı.

Aile kurumunun korunması ve aile içinde sağlıklı bir iletişimin sürdürülebilmesi amacıyla kurulacak olan "Aile Akademisi"nde uzmanlar gözetiminde bireylerin sorunlarının çözüme kavuşturulması hedefleniyor.???????

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Valiliği Fatma Şahin Kemal Çeber Gaziantep Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu? Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? RTÜK Kızıl Goncalar dizisi kararı nedir? Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı? Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü hayatı ve biyografisi! Asgari ücret belli oldu mu 2024? Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret kaç TL olacak? Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem'in Tuğçe karakteri Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon 4. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Çankırı'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Aralık Çankırı'da nerede deprem oldu? Canlı Dolar Kuru | 22 Aralık Dolar ne kadar oldu, kaç TL? What If 2. sezon ne zaman çıkacak? What If 2. sezon çıktı mı, hangi tarihte çıkacak? Kokina çiçeğine su verilir mi? Kokina çiçeğinin bakımı nasıl yapılır? Cezaevi pembe oda nedir? Pembe odaya kimler girebilir? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN! 22 Aralık Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title