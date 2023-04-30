Site sakinleri aidat yüzünden birbirine girdi

Gaziantep'te aidatların ödenmemesi sebebiyle çıkan kavgada silahlar konuştu. 1'İ ağır 5 kişinin yaralandığı kavgada, Mehmet K.'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Gaziantep'te bir sitede aidat ödenmemesi sebebiyle çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site sakinleri arasında aidat ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancalardan çıkan kurşunların isabet ettiği; Mehmet K., Mustafa K., Ahmet K., Recep K. ve İsmail K. yaralandı.

YARALILARDAN 1'İNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralılardan Mehmet K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.