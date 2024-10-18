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Gaziantep'te ağır hasarlı binada bir kişi ölü bulundu

Gaziantep'te ağır hasarlı binada bir kişi ölü bulundu
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Gaziantep'te ağır hasarlı binada bir kişinin cesedi bulundu.

Gaziantep'te ağır hasarlı binada bir kişinin cesedi bulundu.

Merkez Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde yıkım planlaması için ağır hasarlı binaya giren görevliler, zeminden iki kat aşağıda hareketsiz yatan birini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Binaya gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 60 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekipleri, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

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