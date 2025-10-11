Gaziantep'te 9. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Kitap Fuarı başladı.

Geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl " Gazze'yi okumak, insanlığı okumak" temalı kitap fuarı kapılarını açtı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, 9 gün boyunca 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

İhsan Şenocak, Selim Seyhan, Hulki Cevizoğlu, Hasan Tansık, Dilek Cesur, Yusuf Kaplan, Türker Akıncı, Mete Yarar, Gri Koç, Beyhan Budak, Nurullah Genç, Altay Cem Meriç gibi ünlü yazarların katıldığı fuarda ayrıca eser sahipleri de imza için okurlarıyla buluşacak.

Fuarda imza günlerinin yanı sıra pek çok önemli yazarın konferans ve söyleşisi de gerçekleştirilecek.

Fuarla ilgili tüm söyleşi, imza günleri ve diğer detaylara Şahinbey Belediyesi resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, bugün çok heyecanlı olduklarını, 100'den fazla yazar ve yayınevinin fuarda olacağını belirterek, "Kitap fuarlarımız gerçekten çok güzel geçiyor. Vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Bu yıl 'Gazze'yi okumak, insanlığı okumak' temalı kitap fuarını bugün açıyoruz. Vatandaşlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.