Gaziantep'te 80 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'te polisin düzenlediği operasyonda bir evde 80 kilo 700 gram skunk ile 2 kilo 225 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptığı araştırmada bilginin doğru olduğunu belirleyince, ismi açıklanmayan şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Arama yapılan evde 80 kilo 700 gram skunk, 2 kilo 225 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan ekipler, gözaltına aldığı şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.