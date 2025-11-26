Haberler

Gaziantep'te 7.Gazi Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Güncelleme:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Gazi Yarı Maratonu kapsamında bazı güzergahların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım 2025 Pazar günü saat 08.00-12.30 şehir merkezinde maraton güzergahında olan Derekenarı Caddesi, Şirvani Camii Sokağı, Lale Paşa Caddesi, Keçehane Caddesi, İstasyon Caddesi, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Bahriye Üçok Bulvarı, Abdulkadir Aksu Bulvarı, Üniversite Bulvarı ve Burç Kavşağı araç trafiğine kapalı olacak.

Açıklamada, Burç Kavşağı'ndan dönüşle birlikte maratonun Üniversite Bulvarı, Abdulkadir Aksu Bulvarı, Bahriye Üçok Bulvarı, Milli Egemenlik Caddesi, Orduevi Caddesi, Atatürk Bulvarı, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Şehit Yusuf Erin Caddesi güzergahını takip ederek Büyükşehir Belediyesi önünde tamamlanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
