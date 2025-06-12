Gaziantep'te 54 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Gaziantep'te trafik kurallarını ihlal eden 54 araç sürücüsüne 221 bin 282 lira cezai işlem uygulandı. Emniyet, kamu düzenini bozan denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

Gaziantep'te trafik kurallarını ihlal eden 54 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dün ve bugün yapılan denetimlerde, makas atan, abart egzoz ve modifiye araç kullanan 54 araç sürücüsüne 221 bin 282 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, kamu düzenini bozan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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