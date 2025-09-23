Gaziantep'te 41 Yıllık Evliliklere Umre İmkanı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinde 41 yılı dolduran çiftlerin umreye gönderilmesi projesinde ilk kafile için tanışma ve eğitim toplantısı düzenlendi.

Panorama 25 Aralık Müzesi konferans salonundaki buluşmada, belediyenin umreye göndereceği ilk kafile buluştu.

İl Müftülüğü ve belediye görevlilerince umreye gidecek çiftlere eğitim verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Aaile Yılı"nda 41 yıllık evli çiftleri örnek teşkil etmesi için umreye gönderdiklerini söyledi.

Ailenin, birlik ve beraberliğin çok önemli olduğuna değinen Başkan Şahin, 35 senedir siyasetin içinde olduğunu, 15 sene özel sektörde çalıştığını anlatarak şunları kaydetti:

"Eşim bu süreçte dağ gibi arkamda durdu ve çocuklarıma hem annelik hem babalık yaptı. Allah ondan razı olsun, o yüzden aile çok önemli diyoruz ve bu yüzden 41 yıllık evliliklerin devamını diliyoruz. Sizler iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta sevgili peygamberimizin sünnetini yaptınız."

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, çalışmanın çok kıymetli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından müftülük ve belediye görevlileri, katılımcılara umrede yapılacaklarla ilgili eğitim verdi.