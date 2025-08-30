Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

Gaziantep'in İslahiye, Nizip ve Araban ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İslahiye Hükümet Konağı önünde yapılan törende, Kaymakam Mehmet Soylu,106. Topçu Alay Komutanı Albay Mehmet Özsoy ve Belediye Başkan Vekili Ali Göl'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Nizip

Nizip Kültür Parkı'nda gerçekleşen programda, Kaymakam Osman Uğurlu, Personel Binbaşı Onur Şenlik ve İlçe Belediye Başkanı Ali Doğan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Araban

Araban Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, makamında tebrikleri kabul etti.

Program, şehitlik ziyaretiyle sona erdi.