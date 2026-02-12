Haberler

Gaziantep'te 3 vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 3 vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4 Şubat'ta Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe ile Şahinbey ilçesine bağlı Vatan ve Beydilli mahallelerinde 3 vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu şüphelinin S.K. (21) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
