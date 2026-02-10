Gaziantep'te 3 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3 gündür kayıp olan 52 yaşındaki Musa Çam için arama çalışmaları sürüyor. Ailesi, Hürriyet Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Çam'dan haber alamadıklarını bildirdi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki Musa Çam için arama çalışması başlatıldı.
Çam'ın yakınları, yetkililere Hürriyet Mahallesi'ndeki evden ayrılan Musa Çam'dan bir daha haber alamadıklarını bildirdi.
İslahiye ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çam için arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
