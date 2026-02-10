Haberler

Gaziantep'te 3 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3 gündür kayıp olan 52 yaşındaki Musa Çam için arama çalışmaları sürüyor. Ailesi, Hürriyet Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Çam'dan haber alamadıklarını bildirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki Musa Çam için arama çalışması başlatıldı.

Çam'ın yakınları, yetkililere Hürriyet Mahallesi'ndeki evden ayrılan Musa Çam'dan bir daha haber alamadıklarını bildirdi.

İslahiye ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çam için arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti

Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi

Mesajlar üzerine savcılığa koştu, tacizcinin kimliği şoke etti
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti

Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum

Arap dünyası şokta: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş

4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Komşu konuştu