Haberler

Gaziantep'te 2011'de öldürülen Mehmet Kaya'nın dosyasında 10 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te 2011'de öldürülen Mehmet Kaya'nın dosyasında 10 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te 2011'de öldürülen Mehmet Kaya'nın dosyası yeniden açıldı; Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek, HTS kayıtları incelenerek bazı şüphelilerin Kaya'yı takip ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

GAZİANTEP'te 2011 yılında Mehmet Kaya'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 3 Ocak 2011'de Beybahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kaya, sokakta kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vuruldu. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, Kaya otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.Ç., E.Ç., M.Ç., O.Ç. ve K.Ç. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, O.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce yeniden araştırma yapıldı. Genişletilmiş HTS analizleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde O.Ç., C.Ç., E.Ç., O.Ç., M.Ç., K.Ç., S.Ç., H.Y., M.Ç. ve S.Ç. şüpheli olarak tespit edildi. Şüpheliler, 2 gün önce sabah saatlerinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da asayiş, özel harekat ve insansız hava araçları amirliği ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, operasyona ilişkin detayları da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'te 3 Ocak 2011 tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın öldürülmesine ilişkin dosya yeniden ve bütün yönleriyle incelendi. HTS kayıtları genişletilerek yeniden analiz edildi. Tanık anlatımları, baz sinyal bilgileri, teşhis tutanakları ve şüpheli ifadelerindeki çelişkiler birlikte değerlendirildi. Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettikleri ve olay çevresinde gözetleme faaliyetinde bulundukları tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe, Kante'nin maaş detaylarını açıkladı! Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı

Kante'nin alacağı maaş açıklandı! Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı! Bu bölgelere dikkat

Çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı! Bu bölgelere dikkat
Katy Perry’den Azerbaycan’da sıra dışı sahne şovu! Dev şişenin içine girdi

Katy Perry’den Azerbaycan’da çılgın şov! Dev şişenin içine girip...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Bakan’dan babasına dikkat çeken benzetme: Gençliğinde Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı

“Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı” dedi! Bakın kimi anlatıyormuş
Güney Afrika’da bara kanlı baskın! 17 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç saldırı! Cesetleri barın önüne böyle dizdiler
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

''Görevimi bırakacağım!'' diyerek duyurdu
Denizli'de U14 maçında korku dolu anlar! Dili boğazına kaçan 13 yaşındaki futbolcuyu sağlık görevlisi kurtardı

Maçta dili boğazına kaçtı! Genç futbolcuyu o müdahale kurtardı
Savaştan kaçtı, depremde evsiz kaldı, dershanesiz tıp kazandı! Vatandaşlığı olmadığı için hiçbir bursa başvuramadı

Dershaneye gitmeden tıp kazandı! Ama bir bursa bile başvuramadı
Estetik için servet harcamıştı! Ebru Gündeş’in son hali gündem oldu

Estetik için servet harcamıştı! Son hali epey konuşulacak gibi
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür

Sarallar-Şahinler buluşmasına Sedat Peker de kayıtsız kalmadı