Gaziantep'te 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde belirlenen adreslere operasyon yaptı.

Ekipler, bu kapsamda 2 ruhsatsız tabanca, 47 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.