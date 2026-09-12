Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı A.S, jandarma ekiplerince metruk bir binada gizlenirken yakalandı.

Yolbaşı Mahallesi Tahtaköprü mevkisinde 6 Eylül'de 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında jandarma ekipleri A.S'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan kavgada Enes Arı ile Abdülkadir Yeter silahla vurularak öldürülmüş, yaralanan Serkan Arı ise hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA