Milli uydu Türksat 6A hizmete alınıyor! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
Francis'in ardından Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday

Francis sonrası yeni Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday

Gaziantep'te 2. Çocuk Tiyatroları Şenliği Düzenlendi

Gaziantep'te 2. Çocuk Tiyatroları Şenliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2. Çocuk Tiyatroları Şenliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 'Şeker Kız ve Arkadaşları' oyunu ile açılışı yapılan etkinlik, 6 Mayıs'a kadar sürecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından "2. Çocuk Tiyatroları Şenliği" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının hazırladığı "Şeker Kız ve Arkadaşları" tiyatro oyunu, Onat Kutlar Sahnesinde izleyicilerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinliklerdeki öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirten Şahin, "Bu hafta 23 Nisan haftası, sizin haftanız. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. 105 yıl önce dünyanın ilk çocuk bayramını Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımıza armağan etmiş. Bugüne kadar getiren öğretmenlerimize, annenize ve babanıza çok teşekkür ederim." ifadelerinde bulundu.

Tiyatro şenliği 6 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.