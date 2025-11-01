Haberler

Gaziantep'te 16 Zanlı Gözaltına Alındı

Gaziantep'te 16 Zanlı Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Gaziantep'te, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığı ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda 16 zanlı gözaltına alındı. Ele geçirilenler arasında ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde de bulunuyor.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Motosikletli Yunus Timleri, uygulama sırasında yaptıkları çalışmalarda 2 ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 252 fişek,

çalıntı motosiklet, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi, 5 şüpheli ile farklı suçlardan aranan 11 zanlıyı yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
