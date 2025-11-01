Gaziantep'te 16 Zanlı Gözaltına Alındı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Motosikletli Yunus Timleri, uygulama sırasında yaptıkları çalışmalarda 2 ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 252 fişek,

çalıntı motosiklet, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi, 5 şüpheli ile farklı suçlardan aranan 11 zanlıyı yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.