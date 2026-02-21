Gaziantep'te 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Gaziantep'te, hakkında 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, İslahiye ilçesinde "yağma" suçlarından hakkında 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A'yı saklandığı adresinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz