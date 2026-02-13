Gaziantep'te 13 hırsızlık olayına ilişkin 21 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te gerçekleşen 13 hırsızlık olayının 21 şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye ve Nizip ilçelerinde meydana gelen 13 ev ve iş yerinden hırsızlık olayına ilişkin 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, hırsızlık olaylarında çalınan 2 araç, 1 traktör, 2 motosiklet, 13 bin metre güneş paneli elektrik kablosu, 300 güneş paneli konnektörü, jeneratör, 800 paket sigara, 70 bin lira, 12 bin lira değerinde ziynet eşyası, 2 ruhsatlı tabanca, 100 güvercin ele geçirildi.

Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.