12. Gaziler Sürüşü Şahinbey'de Gerçekleşti

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Şahinbey Belediyesi ve Türk Chopper Motosiklet Kulübü işbirliğinde "12. Gaziler Sürüşü" düzenlendi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi önünden başladı ve şehir turu gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılarak motosikletle şehir turu yapan ve açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehitler ve gazilerin vatan için kanlarını ve canlarını ortaya koyduğunu, bu etkinliğin de onların hatıralarını yaşatmak için düzenlendiğini söyledi.

Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Vatanımızın, ülkemizin istikbali ve istiklali için canlarını seve seve ortaya koyan ve bu uğurda şehit olan şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için 'Gaziler Günü' dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Gaziler Sürüşü' için bir araya geldik. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Hayattaki gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Yeter, verilen destekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.