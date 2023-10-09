Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yapılan Çağrıların Yüzde 76'sı Asılsız Çıktı

Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 1 Ocak ile 30 Eylül arasında yapılan çağrılara ilişkin bilgileri paylaştı. Gaziantep'te 9 aylık süreçte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 3 milyon 196 bin 577 çağrı geldiği vurgulanan açıklamada, bu çağrıların sadece 761 bin 274'ünün vaka kaydına döndüğü ve 2 milyon 435 bin 303 çağrısının ise asılsız ve gereksiz arama olduğunun tespit edildiğine değinildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız ve gereksiz arama oranının yüzde 76 olduğuna dikkat çekilirken, merkezi asılsız ihbarlarla meşgul ettiği belirlenen 88 kişiye 1250'şer lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. Öte yandan 112'yi arayarak Cumhurbaşkanı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarına yönelik hakaret ettiği belirlenen 12 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel