Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 10 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B. isimli hükümlü, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında uyuşturucu ve hırsızlık suçundan 10 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma yürüttü.
Ekipler belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, hakkında uyuşturucu ve hırsızlık suçundan 10 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B'yi (22) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek