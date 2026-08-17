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Gaziantep'te İlk Edebiyat Festivali Sona Erdi

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Yazarlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen 5 günlük festivalde 100'den fazla yazar, şiir dinletileri, sergiler ve toplu kitap okuma etkinlikleriyle okurlarla buluştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ile Anadolu Yazarlar Derneği iş birliğinde düzenlenen 1. Edebiyat Festivali, sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk kez düzenlenen ve beş gün süren festivale Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Malatya, İstanbul'dan 100'den fazla yerel ve ulusal yazar katıldı.

Festival kapsamında şiir ve müzik dinletileri, sergiler, söyleşiler, imza günleri, masal okumaları ve toplu kitap okuma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kapanış gününde çocuklarıyla katılan vatandaşlara masal dinlentisi düzenlendi.

Festivalin son etkinliğinde ise sosyal medya üzerinden "Kitabını Al Gel" sloganıyla davet edilen vatandaşlarla toplu kitap okuma programı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Yazarlar Derneği Başkanı Gülşen Gazel, daha donanımlı, özgüveni yüksek ve sağduyulu gençlerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Gazel, kitap okumanın bu hedefin önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, Gaziantep'in sanat ve edebiyatla da anılan bir şehir olması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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