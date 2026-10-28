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Gaziantep Nurdağı'nda park halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın söndürüldü

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Bahçelievler Mahallesi Hilmi Kutlubay Caddesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, Nurdağı İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobilde hasar meydana geldi.

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Hilmi Kutlubay Caddesi'nde M.K'ye ait 31 ADV 375 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Nurdağı İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında otomobilde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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