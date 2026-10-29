Gaziantep Nurdağı'nda devrilen otomobilde yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep Nurdağı'nda devrilen otomobilde yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
H.S. idaresindeki 80 AIM 971 plakalı otomobil, Nurdağı- Gaziantep karayolunun 22. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA