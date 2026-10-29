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Gaziantep Nurdağı'nda devrilen otomobilde yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

H.S. idaresindeki 80 AIM 971 plakalı otomobil, Nurdağı- Gaziantep karayolunun 22. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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