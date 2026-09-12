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Gaziantep merkezli döviz kaçakçılığına yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı

Gaziantep merkezli döviz kaçakçılığına yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı
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Gaziantep merkezli 3 ilde döviz kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep merkezli 3 ilde döviz kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2021-2026 yıllarında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri, kentteki şahıs veya şirketler aracılığıyla usulsüzce yurt dışına aktaranlara yönelik 8 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 22'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

"Kaçakçılık", "suç gelirlerinin aklanması", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep, Bingöl ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalarda aranan 1 şüpheli daha yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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