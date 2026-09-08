Gaziantep merkezli döviz kaçakçılığına yönelik operasyonda 27 şüpheli yakalandı

Gaziantep merkezli 3 ilde döviz kaçakçılığına yönelik operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2021-2026 yıllarında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri, kentteki şahıs veya şirketler aracılığıyla usulsüzce yurt dışına aktaran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Kaçakçılık", "suç gelirlerinin aklanması", "resmi belgede sahtecilik" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, zanlıların ve şirketlerin hesaplarında 122 milyar lirayı aşan para hareketliliği tespit edildi.

Gaziantep, Bingöl ve Mardin'de 28 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 27'si yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 49 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 50 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep'te, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde kaçırdıkları tespit edilenlere yönelik soruşturma kapsamında 33 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini, soruşturmanın kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütüldüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA