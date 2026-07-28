Haberler

Narko Kapan Operasyonu'nda 382 Gözaltı

Narko Kapan Operasyonu'nda 382 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu'nda 548 şüphelinin tespit edildiğini, 382'sinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon kapsamında zehir tacirlerine göz açtırılmadığını vurgulayan Bakan Gürlek, kalan şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu'nda 548 şüphelinin tespit edildiğini, 382'sinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz" dedi.

Bakan Gürlek, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü'nün 6 ay yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik, bu sabah 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu' gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Gürlek, "Operasyon kapsamında 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken, 4'ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor" ifadelerini kullandı.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla kol kola; uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede devletimizin bütün imkanlarını seferber etmeye devam ediyoruz. Evlatlarımızın geleceğine kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Petrol çakıldı ama beklenen olmadı! Piyasaları sarsan altın iddiası

Piyasaları sarsan altın iddiası
Trump'ı yeniden masaya oturtan füzeler! Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi

Trump'ı yeniden masaya oturtan füzeler! Savaşın seyri değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da infaz dalgası sürüyor! Protesto davasında 2 kişi daha idam edildi

İnfaz dalgası sürüyor! Gözlerinin yaşına bakmadan kalemlerini kırdılar
El Chapo'nun eşi cezaevinden çıktıktan sonra fenomene dönüştü

Cezaevinden çıktı, fenomen oldu! Eşinin adını duyan ürperiyor
Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek

Türkler akın akın gidiyordu! O ülkeye girişte artık vize istenecek
Ibrahimovic, iki oğlunun annesiyle 25 yıl boyunca neden evlenmediğini itiraf etti

İki oğlunun annesiyle 25 yıl boyunca evlenmeme sebebi pes dedirtti
İstanbul gezisi kabusa döndü! Rus turistten 'Welcome to Türkiye' göndermesi

Bugün de utandık! İstanbul'a gelen Rus turistten manidar paylaşım
Güzellikleriyle büyülüyorlar: Tam 30 bini doğaya salındı

Güzellikleriyle büyülüyorlar: Tam 30 bini doğaya salındı
Tuncay Sonel'in mal varlığı da dosyaya girdi! Kira geliri dudak uçuklattı

Mal varlığı da dosyaya girdi! Kira geliri dudak uçuklattı