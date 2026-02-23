Haberler

GİBTÜ'te Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi, tıp, veterinerlik ve biyoloji alanlarında araştırmalara destek sağlayacak şekilde açıldı. Merkez, genç araştırmacılara uygulamalı eğitim imkanı sunacak.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) bünyesindeki Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi törenle açıldı.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitede faaliyet gösterecek Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Merkezin tanıtımının yapıldığı törende, fiziki kapasitesi, teknik altyapısı ve araştırma süreçlerine sağlayacağı katkılar anlatıldı.

Merkez, tıp, veterinerlik, biyoloji, farmakoloji gibi alanlarda canlı organizmalar üzerinde çalışmalar yürüten araştırmacılara altyapı ve eğitim sağlayacak.

Merkezin bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK), yürütülecek tüm projeleri uluslararası mevzuata göre denetleyecek.

Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin üniversitenin bilimsel araştırma altyapısını güçlendireceğini belirtti.

Merkezin, genç araştırmacıların uygulamalı eğitimine de katkı sunacağını dile getiren Demir, "GİBTÜ olarak sadece bölgesel bir ihtiyacı karşılamıyor, ulusal ve uluslararası düzeyde bir bilim merkezi olma yolunda önemli bir adım atıyoruz. Bu yatırım, üniversitemizin bilimsel üretimini hızlandırırken, bölgemizin araştırma potansiyelini zirveye taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Hakan Sabancı'nın aşk kronolojisi çıkarıldı: Listede kimler yok ki!

Bakın kimlerle aşk yaşamış
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım
Galatasaray'dan bomba hamle! Daha önce Fenerbahçe'nin defalarca talep ettiği şeyi TFF'den isteyecekler

Fener'in daha önce defalarca talep ettiği şeyi şimdi onlar istiyor