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Gaziantep İslahiye'de takla atan kamyonette yaralanan kadın öldü

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Gaziantep İslahiye'de takla atan kamyonette yaralanan kadın öldü
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün takla atan kamyonette yaralanan 4 kişiden 65 yaşındaki kadın hastanede kurtarılamadı. Tedavisi süren 3 yaralının durumu iyiye giderken, kadının cenazesinin Kars'ta toprağa verileceği belirtildi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kamyonetin takla attığı kazada yaralanan 4 kişiden Zübeyde Adıgüzel (65), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza, dün öğle saatlerinde İslahiye-Nurdağı kara yolunun 18'inci kilometresinde Kozdere Mahallesi mevkinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Muhammed A.'nın (43) kontrolünü yitirdiği 27 GC 708 plakalı kamyonet, takla attı. Kazada, sürücü Muhammed A. ile yanındaki Zübeyde Adıgüzel, Asaf A. ve Ada A. yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Zübeyde Adıgüzel, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardında yakınlarına teslim edildi.

Nurdağı'nda oturan 4 çocuk annesi Adıgüzel, bugün Kars'ta toprağa verileceği belirtildi. Öte yandan, tedavileri süren 3 yaralının sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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