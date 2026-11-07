Gaziantep İslahiye'de Selvi adlı köpek, annesiz kedi yavrusu Cemoş'u emziriyor

Gaziantep İslahiye'de Selvi adlı köpek, annesiz kedi yavrusu Cemoş'u emziriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Cemil Çil'in köpeği Selvi, annesiz kalan kedi yavrusu Cemoş'u sahiplenerek emziriyor. Kendi yavrusu gibi koruduğu Cemoş ile aynı kaptan yemek yiyen Selvi'nin dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde köpeğin annesiz kalan kedi yavrusunu sahiplenerek emzirmesi, görenlerin ilgisini çekiyor.
Zincirli Mahallesi'nde yaşayan Cemil Çil'in bir yaşındaki dişi köpeği "Selvi", annesiz kalan kedi yavrusu "Cemoş"u sahiplenerek bakımını üstlendi.
"Selvi", kediyi emzirerek besliyor, kendi yavrusu gibi koruyup kolluyor.
Birbirinden ayrılmayan "Selvi" ile "Cemoş"un aynı kaptan yemek yemesi, aralarındaki dostluğu gözler önüne seriyor.
Kaynak: AA