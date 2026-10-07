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Gaziantep İslahiye'de Sefer Ateşalioğlu, atık ağaç ve plastikleri sanata dönüştürüyor

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Gaziantep İslahiye'de Sefer Ateşalioğlu, atık ağaç ve plastikleri sanata dönüştürüyor
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Gaziantep İslahiye'de yaşayan emekli Sefer Ateşalioğlu (73), 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından 3 yıl ara verdiği ahşap sanatına döndü. Doğadan topladığı ağaç ve tahtaları yakma tekniğiyle portreye çeviren Ateşalioğlu, atıl plastik boruları da süs lambasına dönüştürüyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde emekli Sefer Ateşalioğlu (73), doğadan topladığı ağaç ve tahta parçaları ile atıl durumdaki plastik boruları sanata dönüştürüyor. Sefer Ateşalioğlu, "Atıl durumdaki ahşapları yakma tekniğiyle portreler işlemeye başladım" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası emekli Sefer Ateşalioğlu, deprem nedeniyle 3 yıl ara vermek zorunda kaldığı ahşap işleme sanatına yeniden döndü. Ateşalioğlu, kurduğu atölyede doğadan ve sokaklardan topladığı ağaç dalları, tahtaları ve plastik boruları işlemeye başladı. Ahşap üzerine yakma tekniğiyle portreler işleyen ve süs lambaları yapan Ateşalioğlu, plastikleri de geri dönüşüme kazandırıyor.

'DEPREMDEN SONRA İÇ DÜNYAMA ÇEKİLMİŞTİM'

Sefer Ateşalioğlu, "6 Şubat 2023 tarihli depremde etkilenince iç dünyama çekildim. İçine düştüğüm durumda kendimi kurtarabilmek adına evimin caddesine bir hobi atölyesi kurdum. İnternette yakma tekniği çalışmalarını görünce merak ettim. 'Ben de yapabilirim' diyerek hiçbir eğitim almadan, bir ustam olmadan çalışmaya başladım. Atıl durumdaki ahşapları yakma tekniğiyle portreler işlemeye başladım. Zamanla kendimi geliştirdim. Hobi olarak ormanda, dağda, sokakta, çöpte ve inşaat alanında atılmış atıl durumdaki ağaç dalları, tahtaları önce yakarak temizledikten sonra kafamda şekillendirdiğim eşyaları yapıyorum. Plastik boruları ise üzerlerini işleyerek süs lambasına dönüştürüyorum. Ahşapları ise üzerine çizdiğim resimleri yakma tekniğiyle portreler hazırlıyorum. Diğer anlamda özellikle tabiatı, toprakta 50 yıl kalan plastikler olmak üzere geri dönüşüm yapmış oluyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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