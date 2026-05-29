İslahiye'de sağanak nedeniyle taşan derelerde çalışma başlatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, tarım alanları ve altyapı zarar gördü. Belediye Başkanı Kemal Vural, iş makineleriyle temizlik ve tahliye çalışmalarını yürütürken, can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan derelerde belediye ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, Amanos Dağları eteğindeki kırsal Kayabaşı ve Hasanlök mahallelerinde etkili oldu. Şiddetli yağışın ardından bazı dereler taştı, tarım alanları ve altyapıda zarar oluştu.

Bölgede incelemelerde bulunan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve belediye ekipleri, taşan derelerde iş makineleriyle temizlik ve tahliye çalışması yürüttü.

Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Vural, belediye ekiplerinin ilk andan itibaren sahada olduğunu belirterek, sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Çalışmalar sırasında iş makinesi operatörlüğü de yapan Vural, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade ederek, "Son 70 yılın en yüksek yağışını aldık. Geçtiğimiz yıl Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliğinde yaptığımız dere ıslah çalışmasının önemini bir kez daha gördük." dedi.

Vural, "Kayabaşı ve Hasanlök mahallelerimizde aşırı yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Belediye olarak ilk andan itibaren sahadayız. Temizlik ve destek çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Devletimiz ve belediyemiz vatandaşlarımızın yanındadır." ifadelerini kullandı.

Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Süleyman Yılmaz da sağanak nedeniyle mahallenin içme suyu şebekesi, yolları ve köprülerinde hasar oluştuğunu belirtti.

Yılmaz, Kayabaşı Mahallesi'nde bir evi su bastığını, bazı hayvan ahırlarının zarar gördüğünü, iki mahallede yaklaşık 25 dönüm üzüm bağı ile zeytin, şeftali ve diğer meyve bahçelerinin selden zarar gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
