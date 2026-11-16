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Gaziantep İslahiye'de Kıbrıs gazisi Derviş Usluol askeri törenle defnedildi

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Gaziantep İslahiye'de Kıbrıs gazisi Derviş Usluol askeri törenle defnedildi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, 15 Kasım'da yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Usluol, bugün Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'ndeki askeri törenin ardından İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Derviş Usluol (76), askeri törenle toprağa verildi.

İslahiye'de Beyler Mahallesi'nde oturan, 5 çocuk sahibi Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 15 Kasım'da KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünde, akşam saatlerinde, yaşamını yitirdi. Usluol, için bugün öğle vakti, Dervişpaşa Mahallesi'nde Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene Derviş Usluol'un ailesi, yakınları ile İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, İslahiye Garnizon Komutanı Albay Burak Dedeoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Usluol, cenaze namazının ardından İslahiye Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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