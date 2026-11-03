Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep İslahiye'de hırsızlık hükümlüsü 17 yıl 4 ay 10 gün cezayla yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmasıyla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler bu kapsamda hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti

Son ankette bir lidere soğuk duş! 14 puan birden kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Sonu galibiyet olsun! İşte dev maçın tüm detayları ve muhtemel 11'leri
Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooter'lı gence tokat attı! Cezası ağır oldu

Yanlış kişiye racon kesti! Bedeli ağır oldu
BM'nin yeni patronu kim olacak? Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

Dünyanın en önemli koltuğuna Giresunlu aday
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: İhanet...
Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia

Pilot işinden oldu! Ünlü ismi karısı affetmedi
Van Gölü'nde korkutan tablo! Arada sadece 15 yıl var

İki kare de aynı yerden! Arada sadece 15 yıl var
Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi

Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi