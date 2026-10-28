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Gaziantep İslahiye'de DKMP ekipleri geyik popülasyonunu envanterle izliyor

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Gaziantep İslahiye'de DKMP ekipleri geyik popülasyonunu envanterle izliyor
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Gaziantep İslahiye'de DKMP ekipleri, geyik popülasyonunu belirlemek ve yıllar içindeki değişimini izlemek için envanter çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla yaban hayatının korunmasına yönelik verilerin elde edilmesi hedefleniyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yaban hayatının korunması ve geyik popülasyonunun belirlenmesi amacıyla envanter çalışmaları yürütülüyor.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki geyik popülasyonunu belirlemek ve yıllar içindeki değişimini takip etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarla bölgede yaşayan geyiklerin popülasyonunun izlenmesi ve yaban hayatının korunmasına yönelik verilerin elde edilmesi hedefleniyor.

Bölgede geyiklerin yaşamını sürdürmesi, doğal yaşamın zenginliğini ortaya koyarken yaban hayatının korunması ve doğal değerlerin gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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