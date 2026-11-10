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Gaziantep İslahiye'de Atatürk'ün 88. yıl dönümünde 1500 rakımda yürüyüş yapıldı

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Gaziantep İslahiye'de Atatürk'ün 88. yıl dönümünde 1500 rakımda yürüyüş yapıldı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü anısına 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Köklü Mahallesi'nden başlayan 12 kilometrelik parkurda 50 dağcı, Huzurlu Yaylası'nda Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü anısına 'Ata'ya Saygı Doğa Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Grup, 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Gaziantep Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GADADİK), Antakya Doğa Yürüyüşçüleri (ANDOY) ile İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümü nedeniyle 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda doğa yürüyüşü programı düzenledi. İslahiye'nin Köklü Mahallesi'nde başlayıp Huzurlu Yaylası'nda sona eren 12 kilometrelik yürüyüşte Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hasan Şenocak, 10 Kasım'da 50 dağcıdan oluşan grupla sonbaharda 12 kilometrelik parkur gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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