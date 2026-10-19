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Gaziantep İslahiye'de 4 ayrı suçtan aranan şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 4 ayrı suçtan aranan şüpheli, İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmasıyla yakalandı. 40 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 4 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, 4 ayrı suçtan aranan A.K'yi (40) gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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