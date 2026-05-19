Haberler

Gaziantep'in Araban, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 19 Mayıs coşkusu

Gaziantep'in Araban, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 19 Mayıs coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Araban, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep'in Araban, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Araban Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı, saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Recep Tayyip Erdoğan Parkında, devam eden etkinlikte şiirler okundu, halk oyunları ve çeşitli spor gösterileri düzenlendi.

Törene Kaymakamı Özgür İşçimen, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İslahiye

İslahiye Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ardından Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları, tekvando, jimnastik gibi spor gösterileri gerçekleştirildi.

Törene, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Nurdağı

Nurdağı ilçesinde ise Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen kutlama programında öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sahnelendi.

Programa, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade

Yanmış cesedin sırrı çözüldü!Katil zanlısı kadından kan donduran ifade
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı
Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

Daha imza atmadan kalemini kırdı! İşte gönderilmesini istediği isim
Şoför uyuyakaldı, lise öğrencisi iki aracın arasında ezildi

Şoför uyuyakaldı, lise öğrencisi iki aracın arasında ezildi
İranlı kadının kimliği implant ve platinden tespit edildi

Vücudundaki iki detay, cesedin kimliğini belirledi
Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında

Ünlü Türk iş insanının ölümünde oğlu gözaltında
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...

Seri katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş

ROK neler yapmış neler! “Bu kadarına da pes” dedirten vurgun