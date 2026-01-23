Haberler

Gaziantep Emniyet Müdürü Özcan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Özcan, farklı kategorilerdeki çarpıcı fotoğrafları değerlendirerek oyunu kullandı. Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özcan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Emniyet Müdürü Özcan, "Gazze: Açlık" kategorisinde oylamaya sunulan fotoğraflardan Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğraf karesini oylayan Özcan, "Spor" kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" adlı fotoğrafına oy verdi.

Özcan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğrafını seçerken, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
