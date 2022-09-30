Gaziantep haberleri! Nurdağı'nda gıda denetimi yapıldı Güncel Haberler Gaziantep bölgesinden gelen habere göre Nurdağı'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri gıda satışı yapan iş yerlerini denetledi. Nurdağı'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri gıda satışı yapan iş yerlerini denetledi. Ekipler, Nurdağı ilçe merkezindeki kasap ve marketlerdeki gıda, et ve tavuk reyonlarında hijyen ile ürün denetimi gerçekleştirdi. Aralıksız devam edeceği belirtilen denetimlerde hijyen şartlarını yerine getirmeyen ve eksiklikleri bulunan iş yerleri uyarıldı. Güncel Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek Hisarcık Nurdağı Zabıta Güncel Haberler

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