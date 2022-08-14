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Gaziantep haberleri | GAZİANTEP - Sıcak hava bunaltıyor

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Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep'te sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 36 derece ölçüldü.

Gün içerisinde yüzde 30 civarındaki nemin de etkisiyle hava sıcaklığının daha fazla hissedildiği Gaziantep'te, otomobillerdeki ve çevredeki bazı termometreler sıcaklığı 39 derece gösterdi.

Meteorolojiye göre, kentte hava sıcaklığı 18.00'den sonra 24 dereceye kadar düşecek, nem oranı ise yüzde 68'e kadar yükselecek.

Öte yandan, Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaşlar, gölgelik alan, park ve bahçelerde zaman geçirerek serinlemeye çalıştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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