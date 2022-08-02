Gaziantep haberleri... Gaziantep'te atlı polis birlikleri parklarda güvenlik denetimine katıldı Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'te parklarda güvenlik denetimine katılan atlı polis birlikleri, vatandaşların beğenisini topladı. Gaziantep'te parklarda güvenlik denetimine katılan atlı polis birlikleri, vatandaşların beğenisini topladı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlikler, güvenlik denetimleri kapsamında, Festival, Masal ve 100. Yıl parklarında görev yaptı. 4 attan oluşan birlik, vatandaşlarca beğenildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Nacar, gazetecilere, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan atlı birliklerinin Gaziantep'e geçici görevli olarak geldiğini belirterek, birliklerin özellikle kenttin yoğun olduğu yerlerde görev yapacaklarını kaydetti. Nacar, birliklerin bir hafta görev yapacağını ifade etti. Güncel AA / Adsız Günebakan Güncel Haberler

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